Watch more on iWantTFC

Kanya-kanyang gimik ang mga kandidato sa unang araw ng kampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections para makuha ang atensyon ng mga sinusuyong botante. Hindi lang unahan sa pag-house to house, pagandahan din ng campaign jingles ang mga kandidato. Nagpa-Patrol, Jeffrey Hernaez. TV Patrol, Huwebes, 19 Oktubre 2023.