Hindi umano basta-basta napapasok ang Sitio Kapihan sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte, ayon sa alkalde nito.

Sa Sitio Kapihan nakatira ang mahigit 3,000 miyembro ng Socorro Bayanihan Services Inc., na kasalukuyang iniimbestigahan sa Senado dahil sa mala-kulto umanong mga gawain nito.

Ayon kay Mayor Riza Rafonselle Timcang, hindi basta-basta nakakapasok sa Sitio Kapihan maging ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan, kaya hindi rin umano sila nakakapaningil ng buwis mula sa mga miyembro ng SBSI.

Dagdag pa niya, dalawang beses pa lamang niyang nakita si Jey Rence Quilario, na mas kilala bilang "Senior Agila".

Ayon din kay Timcang, madalas na hindi sumusuporta ang mga miyembro ng SBSI sa mga programa ng lokal na pamahalaan, ngunit bumababa ang mga ito papunta sa munisipyo kapag may tulong o ayuda mula sa pamahalaan.

Ngayong kinansela na ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang kasunduan nito sa SBSI kaugnay ng pag-okupa sa Sitio Kapihan, umaasa si Timcang na mabibigyan ng pabahay at pangkabuhayan ang nasa mahigit 1,000 pamilyang maaring mawalan ng tirahan.

Hinihintay pa umano nila ang susunod na hakbang ng DENR, ngunit ayon kay Timcang, sisikapin ng lokal na pamahalaan na makatulong sa maapektuhang miyembro ng SBSI.