Kuya Kim, nagpaalam sa ABS-CBN pagkatapos ng 17 taon

Nagpaalam na sa ABS-CBN si Kim Atienza, matapos ang 17 taong pagseserbisyo sa network. Nagpaabot ng kanyang pasasalamat ang tagapag-ulat ng lagay ng panahon at 'Kaunting Kaalaman' segment ng TV Patrol, na nagkaroon ng iba't ibang stint sa ilang Kapamilya shows gaya ng "It's Showtime" at "Matanglawin". TV Patrol, Biyernes, 1 Oktubre 2021.