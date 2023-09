Watch more on iWantTFC

Walong-daang estudyante ang nag-drop out mula sa mga eskuwelahan sa bayan ng Socorro sa Surigao del Norte matapos silang lumipat sa komunidad ng Socorro Bayanihan Services Inc. sa bundok. Ayon sa ilang dating miyembro ng grupo, marami umano sa mga batang miyembro ay napag-iwanan na sa pag-aaral at hindi marunong magsulat at magbasa. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Miyerkoles, 27 Setyembre 2023