Socorro Bayanihan members binenta umano ang ari-arian bago tumira sa bundok

Ibinenta ng ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Inc. ang kanilang mga ari-arian habang ang iba nama'y umutang ng pera bago sila tuluyang sumapi sa grupo at tumira sa bundok. Iginiit naman ng kanilang lider na hindi niya puwersahang kinuha ang pera ng kaniyang mga miyembro. Kontribusyon aniya ang mga ito at kusang loob na ibinigay. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Martes, 26 Setyembre 2023