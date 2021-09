Mga kumukuha ng passport dagsa sa DFA

MAYNILA - Umabot na ng ilang buwan ang paghihintay ng ilang mga overseas Filipino worker para makuha ang nirerenew nilang passport mula sa Department of Foreign Affairs (DFA).

“Three months na po kaming nag-aantay. Pabalik-balik po ako sa DFA,” sabi ng isang lalaking naghihintay sa labas ng DFA.

May mga naghintay ng mula alas-4 ng madaling araw ng Huwebes para sa pagbubukas ng tanggapan ng DFA Office of Consular Affairs sa Aseana sa Parañaque.

Hundreds of people, many of them OFWs, waiting to renew or get their passports lined up outside the DFA Office of Consular Affairs in Parañaque, some as early as 4am pic.twitter.com/gSdgTpCs8T