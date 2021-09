Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Maraming Pilipino ang patuloy na naghahanap ng paraan para makakuha ng karagdagang proteksiyon para sa kanilang sarili sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic.

Ayon kay Dr. Anna Ong-Lim, pediatric infectious disease expert, mas mainam pa rin na makapagbibigay ng proteksiyon ang pagkakaroon ng bakuna kontra COVID-19.

“Pinakamagandang mabakunahan na sa lalong madaling panahon lalo’t napakarami pa ring nagkakasakit ngayon. Alam naman nating nasa gitna tayo ng surge,” sabi ni Lim.

Hindi aniya maiaalis din sa tao ang pagkakaroon ng brand preference. Pero kung sa susunod na taon pa ang dating ng kanilang nais na brand, napakalaki aniya itong risk para sa kanila sa gitna ng pagkalat ng COVID-19.

“Yung kailangang tingnan kung totoo ba na dehado ang partikular na brand compared to others. May kanya-kanya yang vaccine efficacy pero yung uniform, consistent across the different brands is yung capacity nito para magbigay ng proteksiyon laban sa matinding sakit o risk ng pagkamatay,” paalala niya.

Sa panayam sa segment na Bakuna Muna sa programang Kabayan sa TeleRadyo, muling binigyan-linaw ni Lim ang mga katanungan ng marami hinggil sa bakuna at patuloy na pandemya.

KAILANGAN PA BA NG FLU AT ANTI-PNEUMONIA VACCINES KUNG BAKUNADO NA:

“Ang mga pag-aaral ngayon tungkol doon sa additional protection na natatanggap from flu vaccine is quite interesting. May mga studies na nagsasabi na yung tinamaan ng COVID na merong bakunang natanggap against flu ay mas maganda yung kanilang outcome kumpara doon sa mga nagkasakit na hindi bakunado against flu. It seems na may additional protection na natatanggap yung mga vaccinated against flu na nagkaka-COVID. Sa pneumococcal vaccine naman ang thinking dyan, kung magkakasakit ka ng pneumonia at kakailanganin mong maospital, ang kailangan mong tulong will be the same resources that people with COVID will need. Bakit pa natin dadagdagan ang ating problema ngayon. Ang dami nang nangangailangan ng hospitalization kung sila ay may COVID so kung kaya namang iwasan mas maganda.”

LAHAT NG BAKUNA KONTRA COVID-19, PWEDENG MAGKA-BREAKTHROUGH INFECTION:

“Hindi naman ipinapangako ng bakuna na hindi na tayo mahahawa o hindi tayo makakapanghawa. Wala tayong transmission blocking effects. Lahat ng bakuna pwede pa rin magkaroon ng tinatawag na breakthrough infections. Hindi yan katangian lamang ng isang bakuna. Lahat yan, across the board, pare-pareho sila.”

MAS MARAMING BATANG APEKTADO NG NAKAHAHAWANG COVID-19:

“Ngayon, compared sa mga naunang surges, mas marami ang batang apektado and this is primarily because mas nakakahawa itong Delta variant.

PAGBABAKUNA SA MGA BATA KONTRA COVID-19:

Kahit sabihin natin na sapat ang supply ng bakuna, ang problema talaga natin is yung qualified na mabakunahan ay marami pa rin ang dapat pang maabot ng bakuna. Even if we consider the fact na may mga age group sa pediatrics na pwedeng bakunahan kung yung mga kasama nila sa bahay ay hindi protektado, dadalhan at dadalhan pa rin sila ng sakit. Ang pinakamahalaga talaga ay yung nasa paligid ng mga bata na pwede nang mabakunahan kasi proteksiyon yan para sa kanilang sarili patI sa mga kasama nila sa bahay.”

BAKUNADO NG SINOVAC NAWALAN NG PANLASA, PANG-AMOY PERO NEGATIBO SA COVID TEST:

“That’s a very interesting situation. Yung pagkawala ng taste and smell medyo distinct symptoms yan. Madalang tayong makarinig ng iba pang sakit sa kasalukuyan na pwedeng magpaliwanag ng ganung sintomas other than COVID. Ang test kasi pwedeng maapektuhan ng timing. Kung hindi pa sapat yung dami ng virus sa katawan ng tao pwedeng hindi siya makuha, kung mag test pwedeng mag negative yung resulta. Yung usapin na nabakunahan na siya ng Sinovac, pwede pa rin mahawaan ang tao kaya pwede pa rin siyang magkasintomas.”

Sa tala ng Department of Health nitong Martes, umabot na sa 2,401,916 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa, kabilang ang 16,361 bagong kaso.

- TeleRadyo 22 Setyembe 2021