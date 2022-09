Watch more News on iWantTFC

MAYNILA—Patay na nang makita ang isang 16-anyos na dalagita sa ilalim ng tulay sa Trece Martires City, Cavite nitong Lunes.

Walang saplot at may sugat sa leeg ang biktima na kinilalang sa alyas Ann.

Kwento ng kaniyang ama, nagpaalam ang biktima bandang alas-10 ng gabi noong Linggo na makikitulog sa kapatid, na kanila ring kapitbahay.

Subalit matapos ang isang oras, nagmamadali umanong umalis si Ann at hindi na nagpaalam ng maayos kung saan pupunta.

Bandang alas-8 ng umaga ng Lunes, hinanap na siya ng ama bago natagpuan ito sa ilalim ng tulay sa Brgy. Cabuco na wala nang saplot pang-ibaba.

Ayon sa ama ng biktima, wala umanong pangarap ang anak kung hindi makapagtapos ng pag-aaral.

"Gusto niya po maahon kami sa hirap, pangarap niyang maging pulis o kaya’y sundalo," aniya.

Ayon kay Police Lt. Col. Jonathan Asnan, officer-in-charge ng Trece Martires-PNP, may limang suspek na sa krimen. Pawang mga construction worker ito na bumibisita lamang din sa kanilang barangay.

"We are waiting for genital examination kung siya ay na-rape o nagahasa siya," ani Asnan.

Narekober sa crime scene ang isang pulang sumbrero, brief, kutsilyo at tsinelas.

Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya sa kinaroroonan ng mga suspek.—Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News