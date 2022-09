3 patay sa sunog sa QC, higit 80 pamilya apektado

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Tatlo na ang kumpirmadong patay at higit 80 pamilya ang naapektuhan sa isang sunog sa Quezon City, Huwebes ng hatinggabi.

Magha-hatinggabi nang sumiklab ang sunog sa isang compound sa South 17, Brgy. Obrero. Dalawa ang pasukan at labasan ng compound na ito, sa Scout Santiago at sa Scout Tobias.

Sa gitna nitong kahabaan ng mga bahay nagmula ang apoy kung saan makitid ang daanan kaya’t hindi madaling pasukin ng mga bumbero ang compound.

Kaniya-kaniyang salba ng mga gamit ang mga residente, na halos lahat emosyonal nang makitang naabo ang kanilang mga bahay.

Ang ilan sa kanila mga sarili na lang ang naisalba dahil nang mangyari ang sunog mahimbing nang natutulog ang karamihan sa kanila.

Ang pamilya Ragindin, sa kasamaang-palad, ay naiwan sa loob ang pawang mga batang miyembro nito. Nasa edad 11, 7 at 5 ang mga ito.

Sa imbestigasyon lumalabas na nang mangyari ang sunog, nagising ang lola ng mga bata at nakarga pa nito ang dalawang apo. Pero nahulog siya mula sa ikatlong palapag at nabitawan at naiwan ang mga ito.

May narekober na dalawang sunog na bangkay ang BFP. Patuloy namang pinaghahanap ang naiulat na nawawala.

Aabot sa P135,000 ang halaga ng ari-arian na nadamay sa sunog na napatay pasado alas 3 ng umaga. - Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News