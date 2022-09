Watch more News on iWantTFC

Nilinaw ng Department of Education na hindi pa epektibo ang Department Order 37 o "Guidelines on the Cancellation or Suspension of Classes and Work in Schools in the Event of Disasters and Other Natural Calamities." Pero bago lumabas ang paglilinaw, may nagsuspinde na ng klase batay sa department order. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Biyernes, 2 Setyembre 2022.