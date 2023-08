Watch more on iWantTFC

Binawi na ng Philippine National Police ang lisensiya at permit to carry ng mga baril ng retiradong pulis na nanghampas ng ulo at nagkasa ng baril sa isang siklista. Depensa naman ng dating pulis, nagkaayos na sila ng biktima, pero ayon sa isang abogado, tila napuwersa ng dating pulis ang siklista. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Lunes, 28 Agosto 2023.