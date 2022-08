Baha sumalubong sa unang araw ng klase sa Macabebe

Watch more News on iWantTFC

Lubog pa rin sa baha ang ilang barangay dito sa bayan ng Macabebe sa Pampanga dala ng nararanasang pag-ulan na pinatitindi pa ng high tide.

Maging ang mga paaralan, hindi nakaligtas, tulad dito sa San Vicente-San Francisco National Highschool.

Gayun pa man, sa kabila ng ganitong sitwasyon…. tuloy-tuloy pa rin ang unang araw ng klase ng higit 1,000 estudyante ngayong araw.

Excited na sa pagbabalik eskwela ang mga estudyante ng San Vicente-San Francisco National Highschool dito sa bayan ng Macabebe, kahit pa ang sasalubong sa kanila ay lubog na covered court, school grounds at lubog na mga silid aralan.

Dalawang taon din kasi silang natengga sa bahay sa kasagsagan ng pandemya kaya, kahit sumuong pa sa baha mula sa daan hanggang paaralan, hindi nila sinukuan.

Mula sa 1,400 na enrollee sa 2 nakaraang school year, pumalo na sa higit 1,500 ang mga estudyante ngayong taon.

Ayon sa mga guro, bukod sa mga health protocols, challenge din sa kanila ang baha.

Ayon sa Macabebe municipal disaster risk reduction and management office, hindi mawala-wala ang tubig sa kanilang lugar dahil sa mababang lokasyon ng bayan, kaya ang mga tubig mula sa mga karatig lugar ay dito napupunta at nagiging catchbasin ang ilang lugar at mga eskwelahan.

Sa tala ng MDRRMO, nasa 9 out 25 barangays ang lubog sa baha sa buong bayan, at 7 out of 17 elementary at highschools ang apektado ng pagbaha.

Regular naman ang isinasagawang pagpupump ng tubig sa mga paaralan, pero bumabalik at bumabalik pa rin ang tubig kapag hightide o bumuhos ang ulan.

Paalala pa rin ng mga awtoridad sa mga estudyante at magulang na kung maaari ay magsuot ng bota kung lulusong sa baha.