PANOORIN: Unmarked red plate vehicle dumaan sa EDSA bus lane

MAYNILA – Pinaiimbestigahan na ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) kung bakit may unmarked na behikulong nakalusot sa bus lane sa EDSA.

Ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia, ipinadala sa kaniya ang video na kuha ng isang motorista kung saan makikita ang isang coaster ng frontliners na nasiraan, kasunod ng isang police marked vehicle at isa pang sasakyan na may nakalagay na for government use only.

“Yung pangatlo po, yung for official use, pinaiimbestigahan ko kasi ang authorized lang pong dumaan d'yan is ambulance, fire truck and any marked vehicles. Ang red plate di po pupuwede unless marked vehicle po siya,” pahayag ni Garcia sa panayam sa ABS-CBN Teleradyo Huwebes ng umaga.

Aniya, na-flat ang gulong ng coaster service ng St. Luke’s na awtorisado namang gumamit ng bus lane. Pero ang pangatlong behikulo na may red plate nais na lumabas ng bus lane.

“Kung makikita sa video, 'yung mga enforcers pilit na ginagalaw (concrete barrier) yan,” sabi ni Garcia. “Yung mga enforcers na involve kasi ang dahilan ata nataranta sila sa ambulansiya tinanggal pilit nila 'yung concrete barrier para makaabante.”

Sa mga susunod na linggo ay papalitan na ng MMDA ang mga concrete barriers ng steel bollards na may 10 meters ang pagitan at may chain para maaaring makalabas ng bus lane ang mga behikulong nasiraan o naaksidente.