DFA naghain ng diplomatic protest kasunod ng China water cannon incident

Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Huang Xilian at naghain rin ng diplomatic protest kasunod ng pagbuga ng water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na patungo sana sa Ayungin Shoal. Iginiit naman ng Pilipinas na hindi nito aabandonahin ang maritime at military post sa shoal, na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Lunes, 7 Agosto 2023