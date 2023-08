Hirit na dagdag-pasahe tuwing rush hour pinag-aaralan

Watch more on iWantTFC

Kinokonsidera na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang hiling ng mga transport group na maningil ng P1 dagdag-pasahe tuwing rush hour matapos ang pagsirit ng presyo ng diesel at gasolina. Samantala, ipatutupad na rin ang taas-pasahe sa LRT-1 at LRT-2 simula Miyerkoles. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Martes, 1 Agosto 2023