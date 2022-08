Mga bitak sa Abra, hindi bagong fault line: Phivolcs

Watch more News on iWantTFC

Hindi bagong fault line. Ito ang paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa mga bitak sa lupa at ilog na natuklasan sa ilang lugar sa Abra matapos ang lindol. Iginiit pa ng ahensiya na mas lalong hindi ito indikasyon na may susulpot na bulkan. Nagpa-Patrol, Jorge Cariño. TV Patrol, Lunes, 1 Agosto 2022