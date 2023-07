Sanchez Mira, Cagayan na pinadapa ng 'Egay' naka-state of calamity na

Watch more on iWantTFC

Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Sanchez Mira sa Cagayan matapos masalanta ng Super Typhoon Egay, na matinding nanalanta at nagdulot ng matinding baha sa lugar. Sa tantiya ng local disaster official ng bayan, halos 80 porsiyento ng bayan ang naapektuhan ng bagyo. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Biyernes, 28 Hulyo 2023.