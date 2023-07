Watch more on iWantTFC

Naitala ang ilang pagguho ng lupa at pagbaha sa iba-ibang panig ng bansa dahil sa Bagyong Egay at habagat. Suspendido na ang mga biyahe ng mga barko sa maraming pantalan at mga pampasaherong bus mula Parañaque Integrated Terminal Exchange. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Lunes, 24 Hulyo 2023