Reklamo vs. 4 pulis na isinangkot sa 'Oplan Tokhang' sa Payatas ibinasura

Panibagong kalbaryo para sa pamilya ng apat na napatay at isang nabaril sa Payatas dahil sa Oplan Tokhang noong Agosto 2016 ang pagbasura ng Office of the Ombudsman sa mga reklamong kriminal at administratibo laban sa mga sangkot na pulis. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Sabado, 22 Hulyo 2023.