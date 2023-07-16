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Ilang fish cage sa Laurel, Agoncillo tinamaan din ng fish kill

ABS-CBN News

Posted at Jul 16 2023 07:21 PM

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Apektado rin ng fish kill sa Taal Lake sa Batangas ang ilang fish cage sa mga bayan ng Laurel at Agoncillo. Sa kabila nito, tiniyak ng samahan ng mga mangingisda sa lugar na sapat ang supply ng bangus at tilapia, lalo na sa Metro Manila. Nagpa-Patrol, Dennis Datu. TV Patrol, Linggo, 16 Hulyo 2023

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