MMDA pag-aaralan ang pagbabalik ng number coding

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Pag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagbabalik ng number coding dahil inaasahang bibigat ang daloy ng trapiko sa EDSA sa pagsisimula ng paniningil sa Skyway Stage 3, ayon sa pinuno nito.

Nasa 100,000 sasakyan ang dumadaan kada araw sa Skyway at 80 porsyento nito ay gumagamit ng RFID, ayon kay MMDA chairman Benhur Abalos. Nasa 20,000 ang maaaring dumaan sa EDSA bilang alternatibo, dagdag niya.

"That’s additional 20,000 vehicles. Ang capacity ng EDSA is more or less about 388,000 na tayo eh pero humi-hit pa tayo minsan ng 399,000," aniya sa panayam sa Teleradyo.

"Kung dadagdag itong 20,000, you could just imagine. Pinagaaralan namin kung ibabalik namin ang number coding."

Sinuspinde ang number coding noong nakaraang taon dulot ng kakulangan ng public transportation dahil sa pandemya.