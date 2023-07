Watch more on iWantTFC

Nababahala ang mga estudyante at miyembro ng University of the Philippines (UP) community sa insidente ng sexual assault na nangyari umano sa loob mismo ng Diliman campus nitong weekend. Tiniyak naman ng pamunuan ng UP na paiigtingin nito ang seguridad sa loob ng pamantasan. Nagpa-Patrol, Vivienne Gulla. TV Patrol, Lunes, 3 Hulyo 2023