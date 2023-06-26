2 mortar nadiskubre sa National Museum Complex sa Maynila
Karen De Guzman, ABS-CBN News
Posted at Jun 27 2023 07:37 AM
TeleRadyo, Tagalog news
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