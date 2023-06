Watch more on iWantTFC

Kabilang na ang mga overseas Filipino worker sa programang Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH, sinabi ng Department of Migrant Workers (DMW) ngayong Miyerkoles.

Layunin nitong mabigyan ng abot-kayang pabahay ang mga kwalipikafong OFW sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno.

Ayon kay DMW Assistant Secretary for Reintegration Venecio Legaspi, kwalipikado sa programa ang mga kasalukuyan at dating OFW. Maigi rin aniya kung sila ay miyembro ng Pag-IBIG Fund.

Dagdag pa ng opisyal, mas mura ang babayaran ng mga OFW sa ilalim ng 4PH kumpara sa iba pang loan.

"Kung ang isang 25-27 square meter ay magko-cost ng around P4.5-P5 million, dito ay nasa around P1.6 o 1.7 million. So more than almost double ang kababaan ng pabahay na ito," paliwanang niya.

— TeleRadyo, 14 Hunyo 2023