MAYNILA—Samu't-saring counterfeit at unregistered na mga produkto ang sinira ng mga tauhan ng Bureau of Customs, Huwebes.

Ito'y bilang bahagi ng paglilinis nila ng mga warehouses at facilities para may imbakan pa sa mga susunod na mga makukumpiska nilang mga gamit sa mga susunod nilang operasyon.

Kabilang sa mga mga peke at unregistered food items ay mga UV lamp, ipinagbabawal at hindi rehistradong gamot, sigarilyo at iba pa.

Nagkakahalaga umano ang lahat ng mga ito ng P4.6 million.

Ang mga may-ari ng mga counterfeit goods ay nakasuhan na rin ng paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines.—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News