DOH: Pagsusuot ng face mask sa publiko mandatory pa rin

MAYNILA—Kasunod ng pagtatanggal ng mandatory na pagsusuot ng face mask sa Cebu, sinabi ng isang opisyal ng Department of Health (DOH) na dapat pa rin ito suotin sa labas, lalo na sa mga pampublikong lugar.

Ayon kay DOH Usec. Maria Rosario Vergeire, nakikipag-ugnayan na ang Department of Interior and Local Government (DILG) sa inilabas na executive order ng Cebu provincial government ukol sa pagsusuot ng face mask.

Ani Vergeire, dapat sa Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases magkonsulta muna ng mga ganitong usapin dahil ang IATF ang nagpapatupad ng mga polisya sa buong bansa ukol sa paglaban sa COVID-19.

Hindi pa napapanahon na ipatigil ang pagsusuot ng facemask dahil may kaso pa at hindi pa nawawala ang COVID-19, dagdag niya. —SRO, TeleRadyo, Hunyo 9, 2022