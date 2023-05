9 miyembro ng 'laglag-barya' gang, timbog

Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Babala sa publiko: Hindi na lamang sa loob ng jeep nangyayari ang modus na laglag barya dahil kahit saang lugar, maaari kayo nitong mabiktima.

Sa CCTV, makikita na aaligid-aligid ang limang indibidwal sa nakaupong babaeng customer ng fast food chain na ito sa Angeles City, Pampanga.

Maya-maya pa’y kinalabit ng lalaking nakaputi ang customer at tinuro ang mga nalaglag na barya.

At nang mawala ang kanyang atensyon, dali-daling kinuha ng lalaking nakasumbrero ang kanyang bag.

Sa Sta. Cruz, Maynila naman, tumigil ang kulay asul na sasakyan sa harap ng puting SUV na ito.

Ilang saglit lang ay nagsibabaan ang mga sakay nito at saka pumuwesto sa paligid ng SUV.

Nang makakuha ng tiyempo, nilapitan ng isang lalaki ang driver ng SUV at sinabing may mga nalaglag na barya mula sa sasakyan. Habang kinakausap siya nito, hindi namalayan ng driver na binuksan ng isa pang kawatan ang pintuan ng SUV at saka pasimpleng kinuha ang bag na naglalaman ng P350,000.

Nagreklamo ang biktima sa istasyon ng pulis. At matapos ang isinagawang follow-up operation, naaresto ang siyam na miyembro ng laglag barya gang na responsable rin sa naging nakawan sa Pampanga.

Apat sa kanila ay una nang nahulihan ng ilegal na droga.

Sinampahan na ng reklamong theft at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspek.

Samantala, pinaghahanap pa ng pulisya ang iba pang miyembro ng ‘laglag barya gang’ na tinuturing nang notorious sa Maynila.

--TeleRadyo, 31 May 2023