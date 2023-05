Gentle Hands inaayos na umano ang ipinasarang pasilidad

Watch more on iWantTFC

Sa gitna ng pagpapasara sa isang sangay ng Gentle Hands orphanage, pinangasiwaan ng National Authority for Child Care ang pagpapaampon ng ilang alaga ng bahay ampunan sa ilang banyaga. Dismayado ang Gentle Hands sa nangyari pero may paliwanag rito ang Department of Social Welfare and Development. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Lunes, 29 Mayo 2023