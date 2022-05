Watch more News on iWantTFC

MANILA – Sinabi ng Private Hospitals Association of the Philippines (PHAPI) ngayong Biyernes na problemado ang ilang miyembro nito dahil sa dami ng nars na umaalis para magtrabaho sa ibang bansa o sa mga pampublikong pasilidad.

“'Yan po ang isang napakalaking problema ng private hospitals, kasi talagang, tuloy-tuloy po ang pag-alis ng ating mga nurses, nagpupunta po sila sa abroad, lumilipat sa government facilities,” ani PHAPI president Dr. Jose Rene de Grano.

Aniya, lalala ang naturang problema kung sisirit ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa.

“Sana po ay maintindihan po ng ating Department of Labor na siguro tama lang po na limitahan muna nila 'yung paglabas ng ating mga nurses,” sabi ni De Grano.

Noong Pebrero, itinaas ng gobyerno sa 7,000 ang deployment cap para sa mga Pilipinong healthcare na nais mangibang-bansa.

Pero sinabi ni Department of Migrant Workers Secretary Abdullah Mama-o nitong Abril na nais niyang pag-aralan ang numerong ito.

Sinisikap nang tapatan ng ilang pribadong ospital ang sahod na ibinibigay ng gobyerno, sabi ni De Grano.

Aniya, “Yun pong binibigay ng government na around P33,000 to P33,000 plus, 'yun po’y pinapantayan na, sinisikap pantayan ng ating mga pribadong ospital.”

“But siyempre yun pong mga maliliit pong pribadong hospital… hindi naman na po kakayanin yon dahil kami po’y, doon din kami nakasalalay 'yung aming pagbibigay ng ganoon sa mga pasyente po,” dagdag niya.

— TeleRadyo, 20 May 2022