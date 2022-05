Natalong Cotabato City mayoral bet dumulog sa NBI

Watch more News on iWantTFC

Dumulog sa National Bureau of Investigation ang natalong kandidato sa pagka-mayor ng Cotabato City para maimbestigahan ang viral video ng umano'y shading at pagpupunit ng balota sa isang presinto sa lungsod noong mismong araw ng halalan. Naghain na rin ng electoral protest sa Commission on Elections ang natalong kandidato. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Biyernes, 20 Mayo 2022.