Nagpaalala ang Commission on Elections (Comelec) sa mga kandidato na kailangan pa nilang magsumite ng statement of contributions and expenses o SOCE hanggang June 8 para sila makaupo sa puwesto sa June 30. Ayon sa Comelec, kahit mga tao o umatras na kandidato ay dapat magsumite nito. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Huwebes, 19 Mayo 2022