Watch more on iWantTFC

Balik-normal na ang operasyon ng LRT-2 Recto Station ngayong Lunes matapos maapektuhan ng sunog sa kalapit na residential area sa Sta. Cruz, Maynila.

Pansamantalang naantala ang ilang biyahe nitong Linggo nang maapektuhan ng sunog ang power supply at signaling system components ng naturang istasyon.

Matapos ang clearing at safety assessment ng Light Rail Transit Authority, may biyahe na mula Recto Station hanggang Antipolo Station at pabalik.

Aalis ang huling tren sa Recto Station ng 9:30 p.m. habang 9 p.m. naman sa Antipolo Station.

Samantala, hindi pa rin maaaring daanan ang connecting bridge mula Recto Station papuntang LRT-1 Doroteo Jose Station.

Paalala ng Light Rail Transit Authority sa mga pasahero, sa ibaba o sa kalsada muna dumaan habang inaayos pa ang naturang tulay.