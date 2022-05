Vic Rodriguez pangungunahan ang transition team ni BBM

Watch more News on iWantTFC

Pangungunahan ng tagapagsalitang si Vic Rodriguez ang transition team ni presidential front-runner Bongbong Marcos. Si dating Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos na nagsilbing campaign manager naman ni Marcos ang posibleng italagang hepe ng Department of the Interior and Local Government. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Biyernes, 13 Mayo 2022.