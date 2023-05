Watch more on iWantTFC

MAYNILA -- Dead-on-the spot ang isang motorcycle rider habang sugatan ang kanyang angkas at isa pang biker matapos salpukin ng isang jeep na nawalan umano ng preno sa Antipolo, Rizal.

Makikita sa CCTV na binabaybay ng motorsiklo at mga sasakyan ang Marcos Highway patungong Cabading nang biglang banggain ang mga ito ng isang pampasaherong jeep mula sa kabilang lane.

Sa lakas ng pagkakabangga, tumagilid ang naturang jeep at tumilapon ang sumalpok na rider ng motor na agad nitong ikinasawi. Isinugod naman sa ospital ang kanyang angkas at isa pang biker na nasugatan sa aksidente.

Samantala, wasak ang harapan ng isa pang SUV na kasunod ng motorsiklo.

Paliwanag ng driver, nawalan umano siya ng kontrol sa minamanehong jeep at nang kinabig niya ito pakaliwa sa bakanteng lote, tinamaan niya ang mga kasabayan na motor at sasakyan.

Mahaharap ang suspek sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide at damage to property.

--TeleRadyo, 3 May 2023