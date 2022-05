De Lima ikinatuwa ang pagbaliktad ni Ragos

Watch more News on iWantTFC

Kahit "five years too late" ay tinanggap pa rin ng kampo ni Sen. Leila de Lima ang pagbaliktad ni dating Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos at pag-amin na kasinungalingan lamang ang mga paratang niya noon. Giit ni De Lima, matagal na niyang alam na si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang nasa likod ng mga pekeng testimonya. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Lunes, 02 Mayo 2022