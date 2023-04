Paglikas ng mga Pilipino sa Sudan, inaayos na ng pamahalaan

Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Inaayos na ng embahada ng Pilipinas sa Cairo, Egypt ang magiging paglikas ng mga Pilipino sa Sudan, ayon sa Department of Foreign Affairs.

“Ang problema po, hindi nga pwedeng ma-repatriate by flight, by airplane kasi sarado nga yung airport,” Undersecretary for for Migrant Workers Affairs Eduardo de Vega.

“So inaayos ng Embassy sa Cairo, sila yung may hawak ng Sudan, magpapadala ng isang team para pumunta, tsaka binigyan na namin ng funding, in-authorize na naming ng over $100,000 para sa mga ticket, para sa pagrerenta ng mga bus, ganyan, ng mga coaster,” dagdag pa niya.

“Napakahirap niyan ah, mga 10 hours sa disyerto yung biyahe niyan so--well, ganoon paman kung yun lang ang paraan, yun na lang, hindi pwedeng magpadala ng repatriation flight,” aniya.

Pero ayon kay De Vega, prayoridad nila ngayon ang pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong nangangailangan nito.

“Ang priority ngayon, kasi hindi pa makapsok yung team, yung pagpapadala ng food and supplies sa ating mga kababayan. Kaya meron tayon contact doon, na yung honorary consul, binibigay sa kanya yung contact nung mga mas nasa mahirap na kalagayan ngayon,” aniya.

Ayon sa opisyal nasa humigit-kumulang 450 Pilipino na sa Sudan ang tumawag sa kanila para humingi ng tulong.

Ani De Vega, maaaring tawagan ng mga PIlipinong nangangailang ng tulong ang Embahada ng Pilipinas sa Cairo sa +201227436472 sa WhatsApp.

--TeleRadyo, 21 April 2023