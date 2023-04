Watch more on iWantTFC

Lalo pang lumalim ang kuwento sa umano'y mga insidente ng karahasan at katiwalian sa Negros Oriental. Nagkaharap sa Senado ang mga negosyanteng pinatutumba umano ni suspended congressman Arnolfo Teves Jr., at ang pulis na sinasabing dapat sana'y gagawa ng pagpatay pero naagawan ng baril at nabugbog pa. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Miyerkoles, 19 Abril 2023