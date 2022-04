VIRAL: Bata nakaligtas sa landslide sa Baybay, Leyte

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Viral ngayon ang isang Facebook post kung saan isang bata ang nakaligtas sa landslide sa Baybay City, Leyte matapos ang paghagupit ng Bagyong Agaton.

Unang sambit ng 11 anyos na lalaki ay nagugutom siya nang matagpuan ng mga awtoridad, ayon sa Baybay City Fire Station - Northern Leyte.

Nang tanungin ni SFO2 Romulo Mascarinas kung saan ang mga kasama nito, sabi ng bata, "Ako na lang. Wala na akong kasama."

Ayon kay Juanito Orellano Jr., guardian ng bata, unang nakita ang bata na sugatan ng isang pulis.

"Tapos nag-landslide naman uli, hindi niya napansin kung saan napunta," aniya sa panayam sa TeleRadyo Lunes.

Napag-alaman lang din nila na nilagay ng mga responder ang bata sa loob ng refrigerator.

"May nagsabi naman sa iba na may mga volunteer doon na pumunta na mga civilian, pati 'yung mga second responder, nakita nila [ang bata], nilagay nila sa ref," aniya sa panayam sa TeleRadyo Lunes.

Kasalukuyang nagpapagaling ang bata sa ospital. Pamangkin ng misis ni Orellano ang biktima.

Nasawi sa landslide ang mga magulang at isang kapatid ng bata.

Nakaligtas naman ang isang kapatid ng bata matapos makahawak sa isang container nang anurin sa ilog.

Base sa huling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 172 ang nasawi dahil sa mga pagbaha at landslide na idinulot ng Bagyong Agaton.

Walo ang sugatan habang nasa 110 ang patuloy na pinaghahanap ng mga awtoridad, ayon sa ahensiya.