'Virtual attendance' ni Teves sa Senate probe, hindi patas: biyuda ni Degamo

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Kinastigo ng biyuda ng napaslang na si Negros Oriental Gov. Roel Degamo ang virtual attendance lang ni Negros Oriental 3rd District Rep. Arnolfo Teves sa darating na Senate probe ukol sa pagpatay ng gobernador.

Ayon kay Pamplona Mayor Janice Degamo, hindi patas ang online na pagdalo lang ni Teves sa Senado dahil ang mambabatas, na isa sa mga tinuturong pangunahing suspek sa pagpatay, ay wala mismo sa pagdinig habang iba ay pupunta sa hearing.

Aniya, duwag si Teves at parang inii-spoil pa ang mambabatas na dapat ay umuwi na dati pa.

"Iiwan namin ang mga trabaho namin dahil gusto naming marinig ... napaka-swerte naman niya," ani Mayor Degamo.

Aniya, dapat ipa-contempt si Teves at iaresto at sana maintindihan ng komite ng Senado na nagpatawag ng hearing ang hinaing ng kampo ni Degamo.

"Kami ang nasasaktan, kami ang naghahanap ng hinihintay namin," aniya.

Ani Mayor Degamo, dapat hintayin na lang na umuwi ng bansa si Teves, na tinuturong mastermind sa pagpatay ng dating gobernador.

Sinabi ni Sen. Ronald “Bato” Dela Rosa na "in aid of legislation" ang naturingang pagdinig at hindi ito pagpapasya kung guilty o hindi si Teves.

Aniya, merong resolution na naka-file para imbestigahan ito, kaya na-obliga ang komite na maghearing.

Ayon naman sa legal counsel ni Teves na si Ferdinand Topacio, dapat malaman ang klaseng pagtatanong ng mga dadalo sa hearing. —Pasada sa TeleRadyo, TeleRadyo, Abril 13, 2023