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Manny Pacquiao nakinig sa hinaing ng mga vendor sa Maynila

ABS-CBN News

Posted at Mar 28 2022 08:27 PM

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Sa Maynila nangampanya nitong Lunes si presidential candidate Manny Pacquiao. Dito, pinakinggan niya ang hinaing ng mga vedor sa lungsod. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Lunes, 28 Marso 2022

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