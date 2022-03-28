Manny Pacquiao nakinig sa hinaing ng mga vendor sa Maynila
ABS-CBN News
Posted at Mar 28 2022 08:27 PM
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