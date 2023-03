Marcos: Kakulangan sa pabahay, prayoridad na tugunan

Watch more on iWantTFC

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. na prayoridad ng kaniyang administrasyon na tugunan ang kakulangan sa pabahay. Sinabi niya ito sa turn over ng mga pabahay sa Malabon at pagsisimula ng itatayong housing units sa Valenzuela. Siniguro rin niyang tatapusin sa itinakdang panahon ang mga proyektong impraestrukturang magkatuwang na isinagawa ng gobyerno at pribadong sektor. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Lunes, 27 Marso 2023