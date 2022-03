Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nagsagawa ng vigil ang daan-daang siklista para sa 2 bikers na nasagasaan ng isang van sa SM Mall of Asia grounds sa Pasay City.

Dead on the spot ang isa sa mga siklista matapos pumailalim sa van Miyerkoles ng umaga. Itinakbo naman sa ospital ang isa pang biktima pero binawian din ng buhay.

Base sa imbestigasyon, nagpapahinga ang mga biktima sa kanto ng Seaside Boulevard nang mangyari ang insidente.

Napag-alamang walang lisensiya ang 19 anyos na driver at napatunayang lango sa alak matapos sumailalim sa field sobriety test at alcohol breath analyzer test.

Batay sa pagsusuring ginawa, nasa 0.184 porsiyento ang resulta ng alcohol breath analyzer test ng driver. Malayo ito sa limit na 0.05 porsiyento para sa mga non-professional driver's license holders.

Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver at nahaharap ito sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, damage to property, at paglabag sa Republic Act 10586 o Anti-Drug and and Drugged Driving Act of 2013.

Padadalhan din ng show cause order ang may-ari ng van upang magpaliwanag sa LTO.—Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News