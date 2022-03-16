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'Anyare sa mundo natin': Pacquiao nagulat sa laman ng 'Pulse' survey

ABS-CBN News

Posted at Mar 16 2022 09:12 PM

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Nabigla si presidential candidate Manny Pacquiao sa isang bahagi ng pinakahuling Pulse Asia survey kung saan lumabas na para sa karamihan, "least corrupt" na kandidato si Bongbong Marcos. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Miyerkoles, 16 Marso 2022

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