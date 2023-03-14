Calapan City naghahanda sa posibleng pagpasok ng oil spill
ABS-CBN News
Posted at Mar 14 2023 10:55 PM
TeleRadyo, Tagalog news, SRO
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