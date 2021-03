Calbayog City mayor namatay matapos ang 'shootout' laban sa mga pulis

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Namatay na ang isang alkalde sa Samar matapos ang shootout umano ng mga tauhan niya at mga pulis sa Calbayog City Lunes ng hapon.

Kinumpirma ni Philippine National Police (PNP) chief Gen. Debold Sinas na isa si Calbayog Mayor Ronaldo Aquino sa tatlong nasawi sa engkwentro. Naunang naiulat na napatay ang isang escort ng alkalde.

Patay din ang isang pulis at sugatan naman ang kasama nito.

Ayon kay Sinas, hindi pa kumpleto ang mga detalye ng insidente pero tiyak silang shootout ito at hindi ambush kagaya ng unang naiulat.

Bumibiyahe noon si Aquino nang mangyari ang pamamaril sa Laboyao Bridge sa Brgy. Lonoy bandang alas-5:30 ng hapon.

Batay sa paunang impormasyon ng PNP, naunang nagpaputok ang grupo ng alkalde sa sinasakyan ng mga pulis na napadaan lang umano.

“Ang mga pulis natin who were passing by, based sa initial findings ng mga pulis natin, ay binaril ng mga escort ni mayor. Hindi nila alam na pulis ang nandoon sa loob, tapos ang mga pulis gumanti na lang,” ani Sinas.

Nauna nang sinabi ni PNP spokesman Brig. Gen. Ildebrandi Usana na ipinaiimbestigahan na ni Sinas kay Region 8 Police director Brig. Gen. Ronaldo de Jesus ang pangyayari.