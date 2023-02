Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Nasabat ng mga tauhan ng pulisya, coast guard at Bureau of Customs ang nasa 250 tonelada ng mga sibuyas, bawang at monggo beans sa isang cold storage facility sa Malabon, Biyernes ng gabi.

Ayon sa isang opisyal, hinihinalang iligal ang pagpasok sa mga nasabing produktong nagkakahalaga ng P95 milyon.

Hinihingi ng mga awtoridad ang proof of payment sa duties at taxes para sa mga produkto.

Bibigyan anila ng Bureau of Customs ng 15 araw ang may-ari ng storage facility para makapagpaliwanag.