Mga batang naka-face mask, pinapayagan na sa Quiapo Church

Halos normal na ang sitwasyon sa Minor Basilica of the Black Nazarene sa dami ng mga debotong nagsisimba ngayong Biyernes.

Mula noong nagsimula ang pandemya, tuwing una at huling Biyernes ng buwan lang dagsa ang mga deboto pero mula nang luwagan ang pagsisimba sa Quiapo, puno na lagi ang simbahan at umaapaw pa ito hanggang sa Plaza Miranda at sa gilid ng simbahan.

700 na tao pa rin ang capacity sa loob ng basilica at mga fully vaccinated lang ang pinapapasok.

Maliban na lang kung may kasamang bata, pinapayagan silang makapasok kahit walang bakuna ang bata basta nakasuot ng face mask.

May isang deboto na bitbit ang 11 buwang gulang niyang anak na sinita ng Hijos Del Nazareno dahil walang face mask ang bata.

Kailangan kasing lahat, pati mga sanggol, ay may suot na face mask kung gusto nilang dalhin para magsimba.

Ayon sa mga hijos, nagluwag na ang restrictions pero kailangan pa rin na lahat ay sumusunod sa pagsusuot ng face mask para maiwasang magkahawaan ng COVID-19.

Sang-ayon din naman ang mga magulang lalo na ang mga may anak na hindi pa bakunado.

Sa mga naka-bisikleta at naka-motorsiklong magsisimba, pinahihintuluhan silang pumarada kanina sa gilid ng Quezon Boulevard pero noong dumarami na ang sasakyan ay ipinagbawal na ito para hindi makaabala sa trapiko.

Bukod sa physical mass, may mga online mass pa rin na mapanonood sa Facebook page ng Quiapo Church.