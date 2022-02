Watch more on iWantTFC

MANILA -- Binuksan bilang designated COVID-19 vaccination site ang Marikina High School para sa mga nais mag-walk-in simula Pebrero 14 hanggang 18.

Layon ng city health department na mas mapadali at mapabilis ang rollout ng bakuna upang magtuloy-tuloy ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lungsod.

Laan lamang ang lugar para sa adult at pediatric vaccination ng mga edad 12-17 years old.

Pinahihintulutang mag walk-in ang mga residente, nagtatrabaho at maging ang mga mag-aaral ng Marikina.

Kailangan lamang magdala ng ID at vaccination card ang mga nais makatanggap ng booster shots.

Ikinatuwa naman ng ilang vaccinees ang walk-in set up dahil karamihan sa kanila ay hindi makahanap ng oras upang makapagpabakuna.

"Mas madali po kasi pag may walk-in kaysa may registration eh. Paano 'pag may pasok sa naibigay na schedule sa'yo? Sa ganito walang hassle," ayon kay Kevin Abuena.

"Maganda 'to kasi kahit pagkatapos mo sa trabaho diretso dito sa walk in, hindi na sayang sa oras," ayon naman kay Christopher Bulanhagi.

Samantala, fully booked naman na ang pagpapa-schedule sa pediatric vaccination ng lungsod para sa batang edad 5-11.

Wala pa namang tiyak na petsa kung kailan muli magbubukas ang scheduling.

Hihintayin pa umano ang pagdating ng supply ng low-dose Pfizer vaccines mula sa Department of Health.

--TeleRadyo, 16 February 2022