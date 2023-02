Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Nagbabala ang isang cardiologist ang pagiging sawi sa pag-ibig ay maaaring ikamatay.

Mayroon kasing tinatawag na broken heart syndrome na dulot ng labis na emotional stress dahil sa pagkawala ng partner o bigong relasyon, ayon sa cardiologist na si Dr. Tony Leachon.

Narito aniya ang mga sintomas nito.

-Pagsikip ng dibdib

-Shortness of breath o

-Pagsakit ng batok

-Labis na kaba o palpitations

-Mabilis na pagkapagod

-Pagsakit ng ulo

“It simulates a condition na para siyang may heart attack pero wala pala siyang heart attack; kung hindi isang severe emotional stress causing that problem brought about sa katawan," ani Leachon.

Kadalasang at risk dito ang mga babaeng nasa edad 50 pataas na mayroong history ng severe anxiety o depression o nagka-stroke na.

— Teleradyo, 14 Pebrero 2023