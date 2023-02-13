Home  >  Life

PatrolPH
TV Patrol

Mga bumibili ng bulaklak para sa Valentine's Day 2023, dumarami

ABS-CBN News

Posted at Feb 13 2023 08:46 PM

Watch more on iWantTFC

Isang araw bago ang Valentine's Day, dumarami na ang mga bumibili ng bulaklak sa Dangwa, Maynila kahit pa tumaas na ang presyo nito. Nagpa-Patrol, Raya Capulong. TV Patrol, Lunes, 13 Pebrero 2023

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.
Read More:  Tagalog News   PatrolPH   TV Patrol   Valentine's Day   price patrol  